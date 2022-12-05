Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме Ярославля
При взрыве газа в жилом доме в Ярославле пострадал один человек, еще 28 жителей эвакуировали. Об этом сообщили экстренные службы в понедельник, 5 декабря.
«В результате происшествия пострадал один человек. Из дома эвакуированы 28 человек», — передают ТАСС.
Как уточняется, взрыв произошел на последнем этаже жилой трехэтажки. Дом 1960 года постройки и газифицирован.
О взрыве газа в жилом доме на улице Кузнецова стало известно ранее этим же днем. В результате хлопка произошло обрушение чердачных перекрытий и кровли здания.