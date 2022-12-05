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Причиной взрыва в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования

Власти Ярославской области: причиной взрыва в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования
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Фото: vk.com/ghest_po_yaroslavski
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Причиной взрыва газа в жилом доме в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования. Об этом в понедельник, 5 декабря, рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев на оперативном совещании.

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«Причина взрыва очень простая — это самовольная эксплуатация газового оборудования. Произошло это на третьем этаже в квартире, кровля повреждена серьезно. Другие квартиры не пострадали», — сказал он.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону, при осмотре места происшествия было установлено, что одному из жильцов дома причинен тяжкий вред здоровью. В связи с этим дело по факту взрыва в Ярославле переквалифицировано на п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

До этого следователи возбудили по факту взрыва уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Взрыв в доме на улице Кузнецова произошел ранее в этот день. В результате обрушились чердачные перекрытия и кровля здания. Людей под завалами нет.

По данным экстренных служб, ЧП произошло на последнем этаже жилой трехэтажки. Дом 1960 года постройки, газифицирован.

По данным ГУМЧС по области, пострадал один человек. Еще одна женщина эвакуирована в больницу. В приемном отделении Ярославской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева уточнили, что пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Ярославле находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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