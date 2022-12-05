Власти Ярославля сообщили о пригодности поврежденного взрывом газа дома

Проживание в пострадавшем от взрыва газа доме в Ярославле возможно, жильцы двух подъездов смогут вернуться в квартиры после восстановления подачи воды и тепла. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил мэр города Артем Молчанов.

«Там три подъезда, второй и третий подъезд менее пострадали от ситуации, которая сложилась. У нас есть заключение строительной организации о том, что строительная конструкция соответствует возможности там проживания», — сказал он журналистам.

Сотрудники коммунальных служб занимаются восстановлением отопления в доме, ситуация будет понятна в 18:00 мск, отметил он. Власти встречаются с жителями, находящимися в пункте временного размещения, добавил мэр Ярославля.

«И если отопление работает, вода работает, все подключены системы, мы, соответственно, решаем вопросы по их заселению», — добавил он.

Если к вечеру системы не будут восстановлены, то жильцам дома предоставят ночевку и питание в пунктах временного размещения.

«Я могу точно сказать, что сегодня с первым подъездом решить вопрос с заселением не сможем, потому что там требуются серьезные строительные работы. Здесь мы решаем вопрос по маневренному фонду», — заключил мэр Ярославля.

Взрыв в многоквартирном доме на улице Кузнецова в Ярославле произошел ранее в этот день. В результате обрушились чердачные перекрытия и кровля здания. Людей под завалами не было.

По данным экстренных служб, ЧП произошло на последнем этаже жилой трехэтажки. Дом 1960 года постройки был газифицирован.

Причиной взрыва газа в жилом доме в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования. Установлено, что одному из жильцов дома причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело по факту взрыва переквалифицировано на п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).