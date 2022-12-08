В США рассказали о мучениях ВСУ от холода и боязни военных разводить огонь

Украинские войска боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близкого расположения к позициям российских войск. Об этом 7 декабря написала обозреватель The Washington Post Изабель Хуршудян.

«Бойцы украинского подразделения, располагающиеся вблизи Кременной, находятся так близко к российским военным, что не осмеливаются разводить огонь из-за риска раскрыть свое местоположение», — сообщила журналист.

Автор отметила, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены спать в верхней одежде, укрываясь только легкими спальными мешками, прямо под открытым небом.

Также солдаты ВСУ рассказали Хуршудян о тяжелой ситуации на этом направлении.

Ранее в четверг военный эксперт Алексей Леонков заявил «Известиям», что в ноябре украинские формирования потеряли более 8,3 тыс. военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 бронемашин. Основные потери украинские силы понесли в Донбассе — под Артемовском, Соледаром, Авдеевкой, а также под Сватово и Кременной.

4 декабря в Министерстве обороны РФ рассказали, что российские войска уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике (ЛНР). Также российские военные нанесли огневое поражение в районе Серебрянского лесничества, сорваны атаки двух штурмовых групп ВСУ в направлении Кременной в ЛНР.

До этого, 8 ноября, в документе, распространенном канцелярией британского премьер-министра Риши Сунака сообщалось, что Великобритания передаст украинским военным 12 тыс. спальных комплектов для зимы, а также 150 палаток с обогревом. Отмечалось, что в середине декабря Лондон поставит для ВСУ 25 тыс. наборов одежды для низких температур.

Ранее, 2 октября, украинские военнослужащие рассказали изданию «Страна.ua» об имеющихся в ВСУ серьезных проблемах с зимним обмундированием. Так, украинский солдат Ярослав пожаловался на то, что склады бригады были уничтожены российскими артиллеристами еще в начале боевых действий, сейчас в местах дислокации части нужно ждать новых поступлений.

Специальная операция России по защите Донбасса, против которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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