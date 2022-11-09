Великобритания передаст украинским военным 12 тыс. спальных комплектов для зимы, а также 150 палаток с обогревом. Об этом сообщается 8 ноября в документе, распространенном канцелярией британского премьер-министра Риши Сунака.

«Мы должны продолжать поддерживать украинский народ. Я рад, что подаренные Великобританией комплекты помогут согреть бойцов Вооруженных сил Украины и обезопасить их перед лицом опасной зимы в тот момент, когда они сражаются за свою страну», — отметил Сунак.

Отмечается, что в середине декабря Лондон поставит для ВСУ 25 тыс. наборов одежды для низких температур.

Заявление подготовлено в преддверии встречи британского премьер-министра с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в среду, 9 ноября. Сунак также выразил надежду на то, что Великобритания станет мощной опорой для НАТО для будущих поколений, поскольку альянс представляет собой «краеугольный камень безопасности Соединенного Королевства и его союзников».

25 октября во время телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским Сунак обозначил намерение Великобритании продолжать оказывать поддержку Киеву. Кроме того, британский премьер-министр заявил, что поддержка Соединенного Королевства Украине будет как никогда сильна под его премьерством.

Ранее, 2 октября, украинские военнослужащие рассказали изданию «Страна.ua» об имеющихся в ВСУ серьезных проблемах с зимним обмундированием. Так, украинский солдат Ярослав пожаловался на то, что склады бригады были уничтожены российскими артиллеристами еще в начале боевых действий, сейчас в местах дислокации части и нужно ждать новых поступлений.

Уже в начале октября военным, которые участвуют в боевых действиях на севере Украины, приходилось мерзнуть в ночное время суток. При этом зимняя военная форма, которую иногда всё же получают бойцы, оказывается непригодна для холодов.

До этого, в сентябре, немецкое издание Spiegel писало, что по срочному запросу министра обороны Украины Алексея Резникова НАТО призвало своих членов предоставить зимнее снаряжение для бойцов ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Специальную операцию по защите Донбасса Россия начала 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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