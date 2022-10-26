Риши Сунак пообещал Зеленскому поддерживать Украину на прежнем уровне

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом стало известно во вторник, 25 октября.

«Премьер-министр заявил, что поддержка Соединенного Королевства Украины будет как никогда сильна под его премьерством и что президент Зеленский может рассчитывать, что его (Риши Сунака ― Ред.) правительство останется солидарным (с Украиной ― Ред.)», ― говорится в пресс-релизе Даунинг-стрит.

Сунак также отметил важность работы Международного агентства по атомной энергии на Украине в деле обеспечения ядерной безопасности и прозрачности в отношении любой дезинформации.

Зеленский, в свою очередь, поздравил Сунака с назначением на должность, а также с Дивали (главный индуистский праздник ― Ред.). Сунак же выразил надежду однажды встретиться с Зеленским лично.

Кроме того, лидеры двух стран заявили, что необходимо продолжать санкционную политику в отношении России.

Ранее в этот день пользователи Twitter увидели в поздравлении Зеленского Сунака с назначением на пост премьер-министра намек на дальнейшую финансовую помощь Украине.

Сунак был избран новым премьер-министром Великобритании 24 октября. На пост его утвердил 25 октября король Соединенного Королевства Карл III.