Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 декабря

Облачно, небольшой снег, местами гололедица и до шести градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в четверг, 8 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –5 до –3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –6.

В Московской области ожидается от –7 до –2 градусов в дневное время суток и до 8 градусов мороза — в ночное.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 5–11 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Ранее, 7 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал москвичам пасмурную погоду и небольшой снег 8 декабря. По его словам, к выходным осадки станут интенсивнее.

Накануне Вильфанд сообщил, что в предстоящие выходные в Москве ожидается сильный снегопад.

Также синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов 5 декабря сообщил в разговоре с «Известиями», что потепление и увеличение снежного покрова ожидаются в Москве на этой неделе.

5 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал выпадение в Москве порядка 40% месячной нормы снега в пятницу, 9 декабря.