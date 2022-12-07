Вильфанд предупредил москвичей об изменении погоды 8 декабря

В Москве в четверг, 8 декабря, ожидается пасмурная погода и небольшой снег, а к выходным осадки станут интенсивнее. Об этом 7 декабря сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В беседе с ТАСС он рассказал, что из-за ожидающихся осадков с 8 по 11 декабря высота снега вырастет на 5–8 см.

«Пока что расчеты говорят только о снеге, но прогностическая ситуация нестандартная в выходные — будет столкновение разных двух воздушных масс. При такой ситуации возникает фронтальный раздел (сближение воздушных масс с разными характеристиками. — Ред.), и очень важно, где он расположится. От этого зависит, в каком виде будут осадки», — пояснил Вильфанд.

По его словам, оттепель, которая придет на выходных, сохранится в начале следующей недели. Вильфанд отметил, что в начале текущей недели температура воздуха было на 7–8 градусов ниже нормы, а в выходные, 10 и 11 декабря, она поднимется даже на 1 градус выше нормального значения.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 7 декабря в столице ожидается 5–7 градусов мороза. 8 декабря температура будет варьироваться в диапазоне от –3 до –5 градусов. В пятницу, 9 декабря, прогнозируется от –1 до –3 градусов. А с 10 по 12 декабря в Москве будет от –0 до –5 градусов мороза.

Накануне Вильфанд сообщил, что в предстоящие выходные в Москве ожидается сильный снегопад.

Также синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов сообщил в разговоре с «Известиями», что потепление и увеличение снежного покрова ожидаются в Москве на этой неделе.

5 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал выпадение в Москве порядка 40% месячной нормы снега в пятницу, 9 декабря.