Минфин США счел ненужными проверки судов с нефтью в водах Турции

Потолок цен на нефть из России не требует дополнительных проверок кораблей в водах Турции. Такую позицию озвучил 7 декабря заместитель главы министерства финансов США Уолли Адейемо в телефонном разговоре с замглавы министерства иностранных дел Турции Седатом Оналом.

«Заместитель министра подчеркнул тот факт, что режим ограничения цен применяется только к нефти российского происхождения и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие территориальные воды», ― говорится в пресс-релизе американского ведомства.

Представители ведомств подчеркнули, что и США, и Турция заинтересованы в том, чтобы мировые рынки топлива не испытывали дефицита. Для этого, по их общему мнению, необходим простой режим соблюдения требований по транзиту нефти через турецкие проливы.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что 26 судов в нефтью из Казахстана застряли на пути через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Корабли везут более 23 млн баррелей нефти.

5 декабря газета Financial Times написала о заторе из почти 30 судов у берегов Турции из-за введенных ограничений на российскую нефть. По информации издания, турецкие власти с 1 декабря начали требовать со страховых компаний письма с подтверждением наличия у корабля страховки P&I (Protection and Indemnity, распространенная форма страхования ответственности владельца судна или фрахтователя. ― Ред.)

Страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель 2 декабря. 5 декабря новая политика вступила в силу.

Между тем 3 декабря в Еврокомиссии сообщили о том, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться 45 дней для судов стран G7, загрузившихся до 5 декабря. Отмечается, что потолок цен вступит в силу с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов. Будет действовать отсрочка в 45 дней для поставляемой морем российской нефти для судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».