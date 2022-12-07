США одобрили продажу Польше танков Abrams и оборудования на $3,75 млрд

В США одобрили возможную продажу Польше танков Abrams и соответствующего оборудования сумму $3,75 млрд. Об этом 7 декабря сообщает Reuters со ссылкой Пентагон.

«Государственный департамент выпустил определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Польши основных боевых танков M1A1 Abrams и соответствующего оборудования оценочной стоимостью $3,75 млрд», — приводится в материале заявление Пентагона.

После этого вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий на свое странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) заявил, что в стране надеются получить новые танки в 2023 году.

Также в Госдепартаменте США намерены направить в пакет военной помощи Тайваню до 100 современных ракет к ЗРК Patriot, добавляет «Газета.ru».

5 декабря польские СМИ сообщили о прибытии в порт города Гдыня около 700 американских боевых машин. Они будут размещены на польских военных базах и останутся там в течение ближайших девяти месяцев.

В начале ноября сообщалось, что в польском городе Нова-Демба стартовали военные учения PUMA-22 с привлечением около 2 тыс. военных и 300 единиц техники из Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Великобритании и США. Целями военных мероприятий назывались улучшение совместной работы войск и проверка организации тактических мероприятий.

26 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что чем ближе американские войска к границам России, тем больше опасность для РФ. Таким образом он прокомментировал информацию о размещении в Румынии дивизии США, указав, что данное решение «не приводит к укреплению предсказуемости и стабильности в нашем регионе».

При этом, как подчеркивал в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу, военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркнул, что на континент в настоящий момент уже переброшены значительные силы из США, а численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы.