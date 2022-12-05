СМИ сообщили о переброске в Польшу около 700 боевых машин ВС США

В порт польского города Гдыня прибыло около 700 американских боевых машин в рамках реализации миссии Atlantic Resolve («Атлантическая решимость»), направленной на укрепление военного присутствия США в Европе. Об этом 4 декабря сообщила польская «Газета выборча».

По данным издания, в порт поступила американская военная техника, в том числе танки M1A2 Abrams, различные бронетранспортеры и грузовики. Они будут размещены на польских военных базах и останутся там в течение ближайших девяти месяцев.

Уточняется, что в рамках реализации миссии Atlantic Resolve в январе в Гдыню должны прибыть еще около 2 тыс. машин.

В начале ноября сообщалось, что в польском городе Нова-Демба стартовали военные учения PUMA-22 с привлечением около 2 тыс. военных и 300 единиц техники из Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Великобритании и США. Целями военных мероприятий назывались улучшение совместной работы войск и проверка организации тактических мероприятий.

26 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что чем ближе американские войска к границам России, тем больше опасность для РФ. Таким образом он прокомментировал информацию о размещении в Румынии дивизии США, указав, что данное решение «не приводит к укреплению предсказуемости и стабильности в нашем регионе».

В сентябре глава военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что Североатлантический альянс официально признал, что несколько лет назад начал планировать расширение к границам России.

При этом, как подчеркивал в августе министр обороны РФ Сергей Шойгу, военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркнул, что на континент в настоящий момент уже переброшены значительные силы из США, а численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы.