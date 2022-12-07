Названа самая пострадавшая из-за ограничений полетов через Россию страна

Из-за ограничений полетов через Россию финская авиакомпания Finnair оказалась в очень сложном финансовом положении, так же как и большинство европейских компаний, однако решение европейских политиков по вопросу возобновления полетов над РФ сложно предсказать. Такое мнение в среду, 7 декабря, в беседе с «Известиями» высказал авиаэксперт Роман Гусаров.

Накануне генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш призвал страны Запада подумать над возобновлением авиарейсов через воздушное пространство России, так как запрет на это обернулся для западных авиакомпаний «большой проблемой». По его словам, запреты на пролеты через воздушные пространства России и Украины привели к скоплению самолетов в небе над Европой и увеличению времени рейсов.

По словам авиаэксперта, есть большое количество европейских компаний, которым сегодня приходится облетать огромную территорию России при полетах в Азию, причем облетать не только при перевозке пассажиров, но и при перевозке товаров и грузов.

«Раньше это всё летало по транссибирскому маршруту через территорию России, а сейчас это приходится облетать. Причем некоторые страны вообще не могут летать. Яркий пример — Финляндия, которая расположена так, что у нее со всех сторон Россия. И облетать Россию — это практически увеличит в два раза длительность маршрута, вообще совершенно невыгодно и очень дорого. Finnair практически перестала летать, из-за чего там начались массовые увольнения сотрудников и авиакомпания в очень сложном финансовом положении находится», — рассказал специалист.

Гусаров также отметил, что когда в Китае будут сняты пандемийные ограничения и восстановится китайский туристический пассажиропоток в Европу, а также промышленность начнет работать активнее, «всё это пойдет мимо европейских авиакомпаний, потому что как раз китайские и азиатские авиакомпании летают через Россию без ограничений».

«А значит, они будут лететь быстрее и дешевле. И все грузоотправители и пассажиры полетят ими. И европейские граждане в том числе полетят азиатскими. И европейские станут неконкурентоспособными», — пояснил эксперт.

Гусаров выразил мнение, что речь Уолша была направлена в адрес европейских политиков, так как IATA представляет интересы авиаперевозчиков. Однако, по его словам, на сегодняшний день невозможно предсказать, как поведут себя европейские политики.

«Они готовы платить гигантскую цену за свои политические амбиции, они вводят санкции, которые им обходятся в сотни миллиардов долларов. Причем авиационный сектор не первый в этом списке по объемам потерь, поэтому предполагать, что они здесь пересмотрят свою позицию, — самонадеянно. Это робкая попытка бизнеса отправить политикам некий месседж, что, как бы ни закончилась спецоперация, а Россия никуда не денется и летать надо», — уточнил авиаэксперт.

Однако, как отметил специалист, сделать это европейским политикам тяжело, поскольку ранее в странах ЕС звучала агрессивная риторика и отказаться от своих слов им непросто.

3 марта стало известно о планах Finnair «временно уволить» часть персонала из-за закрытия воздушного пространства России. А 20 ноября компания отменила около 100 рейсов из аэропорта Хельсинки из-за забастовки бортпроводников

5 октября сообщалось, что британский авиаперевозчик Virgin Atlantic решил навсегда прекратить работу в Гонконге, отменить все рейсы на 2023 год и закрыть свой офис в мегаполисе. В своем заявлении авиакомпания сослалась на трудности, возникшие из-за закрытия воздушного пространства России.

28 февраля в ответ на решение Евросоюза (ЕС) закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Полеты из этих государств могут выполняться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Решение стран ЕС закрыть воздушное пространство для России стало ответом на проводимую Москвой операцию по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

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