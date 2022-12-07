Планирующих работать в Латвии украинских беженцев обяжут учить латышский язык

Украинских беженцев, планирующих работать в Латвии, обяжут изучать латышский язык. Такое решение в среду, 7 декабря, приняла комиссия сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

«Жители Украины, которые вступили в трудовые правоотношения в Латвии, с 1 января 2024 года будут обязаны посещать курсы латышского языка», — сообщило издание Latvijas Avīze.

По словам парламентария Эдмунда Зивтиньша, новые поправки ничего не навязывают, а, напротив, «идут навстречу» беженцам, чтобы им было легче работать.



Латышский депутат Угис Ротбергс считает, что закон о поддержке гражданских лиц Украины должен предусматривать такое требование в долгосрочной перспективе вне статуса беженца у украинцев.

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что украинских беженцев в Уэльсе обяжут оплачивать часть приемов пищи и услуги прачечной, чтобы ускорить их интеграцию в местные общины. Нововведения вступят в силу в январе 2023 года. Изменения коснутся тех, кто проживает во временном жилье, финансируемом правительством, пять и более недель.

29 ноября стало известно, что в Польше захотели обязать украинских беженцев платить за проживание в предоставленном государством жилье. Власти приняли решение, что после 120 дней проживания в центрах коллективного размещения украинские беженцы должны будут компенсировать 50% стоимости размещения и питания, но эта сумма будет не более 40 злотых (540 рублей) в сутки. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2023 года.

До этого, 26 ноября, вице-президент Европейской комиссии (ЕК), отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуйца заявила, что принимающие страны должны быть готовы к тому, что беженцы с Украины останутся там еще долгие годы даже после завершения конфликта. По ее словам, проблема заключается в том, что семьи считают, что они вернутся домой на следующий день после завершения конфликта.

21 ноября обозреватель Time Лиза Абенд заявила, что с наступлением зимы жители Европы, принявшие в свои страны миллионы украинских беженцев, всё сильнее испытывают усталость от вынужденных гостей.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.