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Лавров указал на возрождение в Германии «чувства превосходства» на фоне русофобии

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В Германии возрождается специфическая форма чувства превосходства в контексте русофобии, что настораживает Россию. Об этом заявил 7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«То, что сейчас в Германии возрождается весьма специфическая форма превосходства, если хотите, весьма специфическая форма расизма, если вы посмотрите, как культивируется русофобия, это, конечно, настораживает», — указал глава МИД РФ, выступая на форуме «Примаковские чтения».

Как добавил министр, Россия, в свою очередь, напротив, хотела бы, чтобы Евросоюз (ЕС) стал одним из полюсов нового многополярного мира. И это может действительно произойти, по мнению Лаврова, если ЕС отстоит свою самостоятельность от США.

Ранее в среду стало известно, что группу заговорщиков в ФРГ подозревают в подготовке вооруженного нападения на бундестаг и подготовке госпереворота. По данным прокуратуры, задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации. Отмечается, что среди задержанных есть гражданка России Виталия Б. Она подозревается в посредничестве между «лидером заговора» и представителями России.

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Посольство РФ в Берлине, комментируя задержание в Германии группы «заговорщиков», среди которых есть гражданка России, отметило, что дипломатические учреждения не поддерживают контакты с представителями нелегальных формирований.

До этого, 30 ноября, сообщалось, что немецкая правозащитная ассоциация VADAR подвела первые итоги работы в связи с масштабной дискриминацией русских в Германии. За пять месяцев работы там получили около 800 жалоб от русскоязычных жителей Германии. Отмечалось, что некоторые из дел должны создать судебные прецеденты для Европы и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее, 15 сентября, VADAR направила открытое обращение в МВД ФРГ с призывом создать специальное подразделение для предотвращения преступлений на почве русобофии в интернете. В ассоциации подчеркнули, что с 24 февраля, после начала специальной военной операции России по защите Донбасса, русскоязычные жители Германии подвергаются открытой и массовой травле в интернете: людей терроризируют, им угрожают расправой и смертью.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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