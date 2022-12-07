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Появились кадры прибытия российских военных из украинского плена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военнослужащие, освободившиеся из украинского плена, вернулись в Москву. Об этом стало известно 7 декабря.

«Счастлив, что дома, у себя на Родине. Встретили хорошо, дали теплые вещи, накормили, телефоны выдали, чтоб позвонить родственникам», ― поделился впечатлениями один из бойцов по имени Дмитрий.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

Российские военные были возвращены на родину в ходе обмена военнопленными с украинской стороной. Об этом 6 декабря сообщили в министерстве обороны России. В ходе переговоров с подконтрольных Украине территорий вывезли 60 российских бойцов.

В плену им грозила смертельная опасность. Минобороны распорядилось отправить всех солдат в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО России.

24 ноября Россия провела обмен с Украиной по формуле «50 на 50». Военнопленные России прилетели на подмосковный аэродром Чкаловский.

За день до этого также состоялся обмен военнопленными между Москвой и Киевом. Процедура прошла по формуле «35 на 35». Россияне вернулись в Севастополь, где их также обследовали врачи.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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