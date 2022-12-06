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Минобороны опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными

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Фото: Министерство Обороны РФ
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Минобороны РФ во вторник, 6 декабря, опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими.

На кадрах видно, как солдатам выдают теплую одежду и обувь, а также воду и еду. Они смогли связаться со своими родственниками, чтобы сообщить о скором возвращении домой. Военнослужащие также выразили благодарность за проделанную работу по их освобождению.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

Ранее в этот день ведомство сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Отмечается, что освобожденных военных доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

24 ноября Россия провела обмен с Украиной по формуле «50 на 50». Военнопленные России прилетели на подмосковный аэродром Чкаловский.

За день до этого также состоялся обмен военнопленными между Москвой и Киевом. Процедура прошла по формуле «35 на 35». Россияне вернулись в Севастополь, где их также обследовали врачи.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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