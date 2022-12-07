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Пентагон решил не мешать Украине разрабатывать дальнобойное оружие

Глава Пентагона Остин: США не препятствуют разработке Киевом оружия большой дальности
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Johnny Bivera
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США не мешают Украине разрабатывать собственные ударные вооружения дальнего радиуса действия. Такое заявление сделал 6 декабря министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции с журналистами.

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«Вы спрашивали, работают ли США над тем, чтобы не дать Украине разработать собственные ударные мощности дальнего радиуса действия? Короткий ответ ― нет», ― отметил глава Пентагона.

Остин добавил, что Вашингтон уже поставил Киеву вооружений на сумму более $19 млрд, а также убедил своих союзников присоединиться к поддержке Украины.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поддерживает стремления Украины атаковать цели в России. Однако политик отметил, что Вашингтон всё равно продолжит снабжать Киев вооружениями.

Накануне, 5 декабря, газета The Wall Street Journal сообщила, что США тайно модифицировали системы залпового огня (РСЗО) HIMARS перед отправкой Украине, чтобы эта техника не могла стрелять по целям в России ракетами большой дальности. По мнению Вашингтона, это было необходимо для снижения риска конфликта в Москвой.

В тот же день появилась информация, что реактивные беспилотники Украины попытались атаковать военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. В результате инцидента трое военных погибли, еще четверо получили ранения.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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