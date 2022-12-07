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Блинкен осудил удары Украины по территории России

Блинкен заявил, что США не поощряют Украину наносить удары по территории России
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Фото: Global Look Press/Graeme Jennings - Pool via CNP
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США не поощряют Украину в ее атаках по территории России. Такое заявление 6 декабря сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности [для нанесения таких ударов]», ― подчеркнул Блинкен.

В то же время госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон продолжит снабжать Киев оружием.

«Мы вместе с нашими партнерами по всему миру полны решимости обеспечивать, чтобы у них было необходимое оснащение, чтобы защищать себя, свою территорию и свободу», ― пояснил он.

Ранее в этот день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон никогда не поставлял Киеву вооружения, чтобы та атаковала территории России. По его словам, оружие было передано только для оборонительных задач.

Также 6 декабря в Белом доме заявили, что не будут выдвигать предположения об ответственности Киева за попытки атак на российские аэродромы. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, ответственность за весь конфликт на Украине несет только одна страна ― Россия.

Накануне, 5 декабря, сообщалось, что украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Трое военных погибли, еще четыре человека пострадали.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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