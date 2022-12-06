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Госдеп опроверг поставки оружия Украине для ударов по России

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Фото: REUTERS/Manuel Balce Ceneta
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США не поставляют вооружения Украине для атак по территории России. Об этом 6 декабря заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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«Как заявлял президент [США Джо Байден], мы не побуждаем Украину наносить удары за пределами своей территории, и мы не поощряем такие удары», ― пояснил он.

Прайс подчеркнул, что Вашингтон передал Киеву вооружение не для того, чтобы он наносил удары по России.

«Мы предельно четко дали понять, что эти вооружения носят оборонительный характер», ― уточнил представитель Госдепартамента.

Он добавил, что Вашингтон будет поддерживать Киев ровно до тех пор, пока тот не восстановит свой суверенитет.

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Трое военных погибли, еще четыре человека пострадали.

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис 6 декабря назвал атаки на аэродромы России опасным поворотом в конфликте.

В этом же день в Белом доме заявили, что не будут выдвигать предположения об ответственности Киева за попытки атак на российские аэродромы. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, ответственность за весь конфликт на Украине несет только одна страна ― Россия.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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