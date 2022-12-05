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WSJ сообщило о снижении дальности стрельбы РСЗО HIMARS перед отправкой Киеву

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Beaux Hebert
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Перед отправкой Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в США тайно модифицировали системы, чтобы у Киева не было возможности использовать их для обстрела территории России ракетами большой дальности. Об этом 5 декабря сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

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По данным издания, несмотря на то, что США и так отказали Киеву в поставках ракет с дальностью стрельбы до 300 км, перед отправкой РСЗО HIMARS было принято решение модифицировать системы таким образом, чтобы из них невозможно было вести стрельбу ракетами большой дальности в принципе. Это было сделано на случай, если Киеву удастся приобрести такие ракеты из других источников.

Уточняется, что в Вашингтоне сочли такие действия необходимыми для снижения риска конфликта с Москвой.

Кроме того, как отмечают авторы статьи, подобная мера указывает на опасения в США насчет того, что Киев может перестать выполнять обещание не наносить удары по территории России из оружия, предоставленного Штатами.

30 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не хочет поставлять Киеву оружие большей дальности из-за того, что существует угроза дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

Ранее, 28 ноября, секретарь Совета национальной безопасности обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что поставки ракет дальностью 800 км и более якобы позволят Киеву решить энергетические проблемы.

До этого, 12 сентября, стало известно о том, что Украина отправила США запрос на поставки дополнительных вооружений, в том числе ракетных систем большой дальности. В перечень, направленный конгрессменам США, вошли ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км, которые американская сторона ранее отказывалась поставлять из опасений, что они будут поражать объекты на территории России.

Москва осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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