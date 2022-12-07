Тренер объяснил отсутствие Роналду в стартовом составе Португалии

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш объяснил, что отсутствие капитана команды Криштиану Роналду в стартовом составе сборной в матче 1/8 финала ЧМ-2022 с командой Швейцарии ― тактическое решение. Об этом Сантуш заявил 6 декабря.

«Это был стратегический вариант, который мы уже готовили несколько дней назад для этой игры, с разными ходами. Стратегический вариант, не более того, он образцовый профессионал, и если ему придется пойти на игру, это очень поможет Португалии», ― цитирует тренера португальской сборной газета Record.

В результате сборная Португалии обыграла со счетом 6:1 команду из Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре.

37-летний Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии впервые с 2008 года. Вместо него на поле вышел 21-летний Гонсалу Рамуш.

Последний матч, который Криштиану начал на скамейке запасных, также был со Швейцарией — на групповом этапе чемпионата Европы. До сегодняшнего дня Роналду выходил в старте в 31 матче подряд на ЧМ и Евро.

Ранее, 5 декабря сборная Бразилии обыграла команду из Южной Кореи и вышла в четвертьфинал мирового первенства. Ее следующим соперником станет сборная Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря.

Также 5 декабря Хорватия победила сборную Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.