Если бы не стратегические ядерные силы страны, то Россию порвали бы на части. Об этом заявил 6 декабря зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единой Россия» Дмитрий Медведев.

«Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части. Огромная страна, богатая, и все смотрят и думают, как бы чего отнять или поделить», — сказал он.

По его словам, страны, на которые оказывают давление, пытаются создать ядерное оружие.

«И как это ни жестко прозвучит, в значительной степени это удерживает наиболее горячие головы, особенно в недружественных нам альянсах, от принятия антироссийских решений», — добавил Медведев.

Кроме того, говоря о новых российских регионах, Медведев призвал сделать более привлекательными программы для специалистов на этих территориях.

«У нас есть [программы] «Сельский доктор», «Сельский фельдшер», «Сельский учитель». <...> на новых территориях, где есть масса проблем и рисков, такие программы были бы в особенности востребованы. Я бы думал о том, что подобные программы должны быть даже переформатированы под новые регионы», — сказал он на встрече с активистами «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты «Боевого братства».

30 сентября по итогам референдумов президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Херсонской и Запорожской областей.

В декабре госсекретарь США Энтони Блинкен, что в Вашингтоне прежде всего стремятся помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с «Известиями» заявил, что «политики из-за океана» не могут повлиять на выбор жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.