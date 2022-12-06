Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кривом Роге сообщили об ударе по объекту промышленной инфраструктуры
Мир
РФ созывает заседание СБ ООН из-за поставок оружия Киеву
Происшествия
Американский Boeing E-8C заметили в 50 км от Калининградской области
Экономика
Рябков призвал Запад готовиться к любому ответу на введение потолка цен
Экономика
Минфин предложил освободить подсанкционные компании от налога с продажи акций
Мир
СМИ сообщили о взрывах в городе Косовска-Митровица в Косово
Мир
Венгрия заблокировала пакет помощи от ЕС для Украины на €18 млрд
Мир
Небензя заявил о готовности России к дипломатическому решению конфликта на Украине
Мир
В Венгрии заявили о критической ситуации со снабжением топливом 
Мир
Самолет ВВС Турции упал в провинции Конья из-за попадания птицы в двигатель
Мир
МиГ-21 ВВС Хорватии упал на северо-востоке страны
Общество
Мурашко призвал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Медведев рассказал, почему Запад «не может порвать Россию на части»

Медевдев указал, что если бы не стратегические ядерные силы, Россию порвали бы на части
0
Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если бы не стратегические ядерные силы страны, то Россию порвали бы на части. Об этом заявил 6 декабря зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единой Россия» Дмитрий Медведев.

Громовой фронт: как прошли учения ядерных сил России
В стратегических маневрах «Гром-2022» задействовали все компоненты ядерной триады

«Если бы не стратегический ядерный арсенал, нас бы порвали на части. Огромная страна, богатая, и все смотрят и думают, как бы чего отнять или поделить», — сказал он.

По его словам, страны, на которые оказывают давление, пытаются создать ядерное оружие.

«И как это ни жестко прозвучит, в значительной степени это удерживает наиболее горячие головы, особенно в недружественных нам альянсах, от принятия антироссийских решений», — добавил Медведев.

Кроме того, говоря о новых российских регионах, Медведев призвал сделать более привлекательными программы для специалистов на этих территориях.

«У нас есть [программы] «Сельский доктор», «Сельский фельдшер», «Сельский учитель». <...> на новых территориях, где есть масса проблем и рисков, такие программы были бы в особенности востребованы. Я бы думал о том, что подобные программы должны быть даже переформатированы под новые регионы», — сказал он на встрече с активистами «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты «Боевого братства».

30 сентября по итогам референдумов президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Херсонской и Запорожской областей.

В декабре госсекретарь США Энтони Блинкен, что в Вашингтоне прежде всего стремятся помочь Украине вернуть территории, занятые Россией после 24 февраля.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с «Известиями» заявил, что «политики из-за океана» не могут повлиять на выбор жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022