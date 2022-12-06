Пробка из танкеров у пролива Босфор может задерживать поставки нефти из РФ

Пробка из нефтеналивных танкеров образовалась у пролива Босфор. Косвенной причиной затора стало вступление в силу согласованного Западом потолка цен на российское черное золото. После этого Турция стала требовать у судовладельцев страховые документы на грузы нефти и продуктов ее переработки, передает телеканал «Известия». Проверка всех необходимых бумаг на какое-то время замедлит морские поставки сырья и топлива из России, говорят эксперты. Из нашей страны через Босфор сейчас экспортируют по 500–600 тыс. баррелей сырой нефти в сутки. А вместе с нефтепродуктами объем транспортировки российского горючего через турецкие проливы доходит до миллиона баррелей в день. По состоянию на утро вторника у входа в Босфор стояли в пробке шесть танкеров с грузом топлива из России.

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