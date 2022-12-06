Российские военные взяли в плен пятерых украинцев в первом бою в Марьинке

Российские военнослужащие, которые были призваны для участия в специальной военной операции РФ по защите Донбасса в рамках частичной мобилизации, в первом же бою в Донецкой Народной Республике (ДНР) захватили в плен украинских боевиков. Об этом сообщается 6 декабря в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Штурмовики-пехотинцы, всего полтора месяца назад мобилизованные из Ростовской области, в первом же бою взяли пятерых пленных», — отмечено в публикации.

Как рассказал старший стрелок штурмовой группы с позывным Туман, захват боевиков произошел в районе города Марьинка. Когда россияне заметили в одном из зданий украинских солдат, они открыли по ним огонь из тяжелых орудий. Однако, поняв бесперспективность сопротивления, украинцы решили сдаться в плен.

«У украинцев, видимо, начали заканчиваться боеприпасы. В итоге они решили сдаться. Мы их вывели, забрали оружие, сняли с них бронежилеты, каски. Раненым оказали первую помощь. Пять пленных и один убитый», — сообщил российский боец.

Ранее, 5 октября, российское оборонное ведомство рассказывало, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане продолжают подготовку в учебных центрах Министерства обороны РФ. Так, в Ростовской области новобранцы изучают тактику ведения современного боя. На базе учебных центров Южного военного округа (ЮВО) военнослужащие осваивают использование средств связи, учатся оказывать первую медицинскую помощь, посещают занятия по военной топографии, а также по инженерной подготовке и радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

3 декабря российский разведчик Спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская в Луганской Народной Республике (ЛНР) рассказал, что танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированные снаружи в своих же танках, медленно едут сдаваться, отвернув пушку и выстукивая изнутри сигнал SOS. Разведчик рассказал, что российские военные находили танки, боевые бронемашины и БТР, в которых боевики ВСУ насильственно были заварены снаружи, чтобы они не могли выбраться.

30 ноября украинский пленный Сергей Ульянов рассказал, что по прибытии на передовую в боевых действиях отказываются участвовать 10% личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, из общей численности его подразделения, которая составляла около 500 человек, в первую неделю отказались ехать на передовую 47 боевиков.

Информация о том, что украинские военные начинают массово сбегать со своих позиций, появилась еще весной. Так, в конце мая в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ 450 человек отказались воевать с РФ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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