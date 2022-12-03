Разведчик рассказал о сдаче в плен заваренных в танках украинских военных

Танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированные снаружи в своих же танках, медленно едут сдаваться, отвернув пушку и выстукивая изнутри сигнал SOS. Об этом 3 декабря рассказал российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Разведчик рассказал, что российские военные находили танки, боевые бронемашины и БТР, в которых боевики ВСУ были заварены снаружи.

«То есть делалось всё, чтобы экипаж не мог покинуть машину. Они из них насильственно сделали смертников. Но они тоже хотят жить», — рассказал военный «РИА Новости».

По словам разведчика, подобные ситуации он видел своими глазами.

«Отворачивают башню пушкой назад, медленно проезжают к нам на позиции и останавливаются, глушат двигатель. Из танка слышны крики и удары. В основном бьют три коротких — три длинных — три коротких, то есть сигнал SOS. Наши техники вытаскивают их оттуда», — утверждает спецназовец.

17 ноября пленные украинские боевики рассказали о том, что происходит с отказниками и как часто украинцы отказываются принимать участие в боевых действиях. По словам одного из пленных Олега Попова, который был призван еще до начала спецоперации, отказников увозили в одно из соседних сел и держали там некоторое время. Как считает Попов, примерно половина всех украинских мобилизованных попадает в отказники.

16 ноября украинские пленные рассказали, что офицеры отправляли их на уже занятые военными Донецкой Народной Республики (ДНР) позиции из-за своей халатности. Все опрошенные националисты осудили поведение своих офицеров, возмущаясь их безответственностью и безразличием к судьбе солдат.

До этого, 14 ноября, украинский пленный рассказал об отправке солдат теробороны в бой без подготовки. По его словам, подготовкой теробороны никто не занимался, так как думали, что будут в тылу и никто не отправит участвовать в боевых действиях.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».