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Украинские военнопленные рассказали о судьбе отказников и масштабе этого явления в ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Пленные украинские боевики рассказали о том, что происходит с отказниками и как часто украинцы отказываются принимать участие в боевых действиях. Об этом стало известно в четверг, 17 ноября.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

По словам пленных, многие мобилизованные не выдерживают и отказываются принимать участие в боевых действиях.

«Хлопцы, тоже мобилизованные, первый взрыв почувствовали, почуяли, как взрывается, уже кто-то увидел — начали бояться и говорить: Нет, мы хотим домой — и всё. А им сказали: «Вы идете воевать или вам будет тюрьма», — рассказал пленный Виталий Мартыненко в беседе с «РИА Новости».

По словам еще одного пленного Олега Попова, который был призван еще до начала спецоперации, отказников увозили в одно из соседних сел и держали там некоторое время. Как считает Попов, примерно половина всех украинских мобилизованных попадает в отказники.

«Отказники есть, я не знаю, куда их отвозили, где-то в соседнее село, они там сидели, что с ними дальше, либо они ждут суда, либо что — я не знаю, почему их там держат», — рассказал военнопленный.

Ранее, 16 ноября, украинские пленные рассказали, что офицеры отправляли их на занятые военными Донецкой Народной Республики позиции из-за своей халатности. Все опрошенные националисты осудили поведение своих офицеров, возмущаясь их безответственностью и безразличием к судьбе солдат.

До этого, 14 ноября, украинский пленный рассказал об отправке солдат теробороны в бой без подготовки. По его словам, подготовкой теробороны никто не занимался, так как думали, что будут в тылу и никто не отправит участвовать в боевых действиях.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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