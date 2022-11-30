Украинский пленный заявил об отказе 10% военных ВСУ участвовать в боях

По прибытии на передовую отказываются участвовать в боевых действиях 10% личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал украинский пленный Сергей Ульянов, 30 ноября сообщает «РИА Новости».

Как он рассказал, в его батальоне сразу отказались от боевых действий 10% личного состава. Так, общая численность подразделения составляла около 500 человек, а в первую неделю отказались ехать на передовую 47 боевиков.

«Люди сказали, что мы не поедем на эти позиции, потому что кроют», — сказал Ульянов, мобилизованный в 113-ю бригаду 125-го батальона территориальной обороны.

Пленный связывает отказы сослуживцев идти на передовую с тяжелыми условиями. Он пояснил, что при невозможности укрыться от дождей и постоянных обстрелов находиться на линии соприкосновения было невыносимо.

Мужчина рассказал журналистам, что попал в плен на линии фронта Сватово — Кременная. Он с другими военными попал под обстрел и, перепутав дорогу, вышел на позиции российских войск.

Информация о том, что украинские военные начинают массово сбегать со своих позиций, появилась еще весной. Так, в конце мая в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ 450 человек отказались воевать с РФ.

В июле 100-я бригада теробороны из Луцка в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях из-за больших потерь.

РФ продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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