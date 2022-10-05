Мобилизованные в Ростовской области начали изучать тактику ведения современного боя

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане продолжают подготовку в учебных центрах Министерства обороны РФ. Так, в Ростовской области новобранцы изучают тактику ведения современного боя. Об этом 5 октября сообщило российское оборонное ведомство.

На базе учебных центров Южного военного округа (ЮВО) военнослужащие осваивают использование средств связи, учатся оказывать первую медицинскую помощь, посещают занятия по военной топографии, а также по инженерной подготовке и радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

Личный состав оттачивает мастерство ведения огня из вверенного ему оружия. Боевые стрельбы проходят из автомата Калашникова, ручного пулемета Калашникова, а также гранатометов РПГ-7В и штатного вооружения боевых машин. Кроме того, мобилизованных обучают метанию гранат.

Занятия проходят по специальной программе подготовки под руководством военнослужащих, имеющих богатый боевой опыт.

Ранее, 4 октября, стало известно о проведении практических занятий для новобранцев в Калининградской области. Служащие выполнили боевые стрельбы из 152-миллиметровых пушек «Гиацинт» на полигоне Балтийского флота.

О подготовке мобилизованных к отправке в зону боевых действий 1 октября рассказал командир мотострелкового батальона Александр. По его словам, все инструкторы — кадровые офицеры, готовые передать полученный в ходе спецоперации по защите Донбасса опыт своим подопечным.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, которую Россия начала 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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