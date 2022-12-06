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Песков прокомментировал поездку Путина по Крымскому мосту за рулем автомобиля

Песков: Путин всю жизнь водит машину, а иногда сам садится за руль
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Фото: ТАСС/Пресс-служба президента РФ
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал поездку президента России Владимир Путина по Крымскому мосту, которая впечатлила европейцев.

Пресс-секретарь президента отметил, что Путин всю жизнь водит машину, а иногда и сам садится за руль.

«Это ни для кого не секрет. Иногда, когда он не в Кремле, когда в Огарево или в Сочи, сам ездит за рулем электромобиля маленького, это все видели. Он часто водит машину», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как часто Путин водит машину.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено как российский лидер за рулем автомобиля проехал по отремонтированной полосе транспортного перехода через Керченский пролив. Видео восхитило читателей французской газеты Le Figaro. Комментаторы обратили внимание на то, с какой скоростью Москве удалось восстановить разрушенную инфраструктуру. Французы оценили это как доказательство того, что Украина и Запад проиграют.

Правая в приоритете: Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту
Как полосу для машин смогли восстановить на две недели раньше срока

Накануне на Крымском мосту впервые после теракта открыли движение по правой части, где были восстановлены два пролета, пострадавших в результате взрыва. Российский лидер лично сел за руль и в компании вице-премьера РФ Марата Хуснуллина проехал по восстановленной полосе. Во время визита глава государства поговорил со строителями, а также заслушал доклад Хуснуллина о восстановлении объекта.

Как уточнил вице-премьер, работы по восстановлению левой стороны Крымского моста планируется завершить в конце марта.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

В Кремле назвали произошедшее терактом, который был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры страны.

Полностью завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, планируется к 1 декабря 2023 года.

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