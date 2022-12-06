В Госдуме назвали Европу «мальчиком для битья» из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции ударяют по промышленности Европы, а также по населению. Об этом 6 декабря заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что страны Евросоюза и США платят совершенно разную цену за конфликт на Украине, хотя они и придерживаются одних и тех же принципов.

«Европа сегодня лишается части своей промышленности, части своих интересов. Да, она покупает газ, заполнила газохранилища, но, если кто-то с холодной головой взвесит те затраты, которые были у Европы в прошлом году и в этом, это две большие разницы. Затраты на обеспечение энергоресурсами европейских стран выросли в разы. Соответственно, это ударяет по промышленности и простым жителям Евросоюза», — приводит слова Белика «Дума ТВ» для «Известий».

Депутат отметил, что главными выгодоприобретателями в данном конфликте являются США, отчасти Великобритания, а Европа стала мальчиком для битья.

«В долгосрочной стратегии Европа потеряет свои производства, потеряет свои рынки сбыта, а из-за океана их старшие товарищи сидят и потирают руки, поэтому тут Орбан, безусловно, прав. Как прагматик он не ведет пророссийскую политику. Он ведет политику в интересах своего государства, поэтому он во многих случаях был против санкций», — заключил Белик.

4 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заметил, что нынешняя администрация США и лично президент Джо Байден «очень привязаны к Европе», однако в отношениях Старого и Нового Света существует рассинхронизация. Как объяснил Макрон, причина этого заключается в ценах на электроэнергию, так как Европа в данной ситуации является покупателем газа и нефти, а США — ее производителем. Макрон также заметил, что Европа и США участвуют в конфликте на Украине «во имя одних и тех же принципов». Однако цена, которую они за это платят, не одинакова по обе стороны Атлантики.

В тот же день председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге призвал подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию из-за закона о снижении инфляции (IRA). Ланге добавил, что Евросоюзу в свою очередь необходимо усилить поддержку своей промышленности, а также проверить, возможно ли снизить цены на электроэнергию для нее. Он подчеркнул, что сейчас они в 10 раз выше, чем в США.

Глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.