Страны Евросоюза (ЕС) и США платят совершенно разную цену за конфликт на Украине, хотя они и придерживаются одних и тех же принципов, заявил 5 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выразив солидарность с тезисом президента Франции Эммануэля Макрона.

Глава венгерского правительства высказал мысль, что санкции против России должны быть пересмотрены, иначе европейская промышленность окажется в еще более глубоком кризисе, пишет «Газета.Ru».

«Президент Макрон прав: цена конфликта России и Украины не одинакова по обе стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, то мы должны быстро решить проблему европейского энергетического кризиса. Пришло время пересмотреть санкции», — написал Орбан на своей странице в Twitter.

Ранее, 4 декабря, президент Франции заметил, что нынешняя администрация США и лично президент Джо Байден «очень привязаны к Европе», однако в отношениях Старого и Нового Света существует рассинхронизация. Как объяснил Макрон, причина этого заключается в ценах на электроэнергию, так как Европа в данной ситуации является покупателем газа и нефти, а США — ее производителем. Макрон также заметил, что Европа и США участвуют в конфликте на Украине «во имя одних и тех же принципов». Однако цена, которую они за это платят, неодинакова по обе стороны Атлантики.

В тот же день председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге призвал подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию из-за закона о снижении инфляции (IRA). Ланге добавил, что Евросоюзу, в свою очередь, необходимо усилить поддержку своей промышленности, а также проверить, возможно ли снизить цены на электроэнергию для нее. Он подчеркнул, что сейчас они в 10 раз выше, чем в США.

5 декабря американский кинорежиссер Оливер Стоун отметил, что это США на самом деле ответственны за разжигание конфликта в Донбассе. По его словам, США ― «эксперты в осуждении любой страны в мире», когда та нарушает международное право, навязанное Вашингтоном. В то же время сами США нарушают любые правила, когда им этого хочется.

Глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.