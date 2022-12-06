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Режиссер Оливер Стоун назвал США виновниками конфликта на Украине

Режиссер Оливер Стоун назвал США истинными виновниками конфликта на Украине
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Фото: TASS/CAROLINE BLUMBERG
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США ответственны на самом деле за разжигание конфликта в Донбассе. Такое мнение 5 декабря выразил американский кинорежиссер Оливер Стоун в интервью сербскому изданию Politika.

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По его словам, США ― «эксперты в осуждении любой страны в мире», когда та нарушает международное право, навязанное Вашингтоном. В то же время сами США нарушают любые правила, когда им этого хочется.

«Так кто же мы такие, чтобы указывать пальцем на кого-либо?» ― задался вопросом режиссер.

«Мы говорим русским, что делать. Я имею в виду, это забавно, учитывая то, что мы сделали. Я не хочу вдаваться в подробности того, что происходит на Украине, потому что этот случай совсем не прост, а все только кричат: «Русские атакуют». И кто это вызвал? Что там происходит в Донбассе с 2014 года. И сколько людей эмигрировало оттуда, потому что Соединенные Штаты сильно вооружали украинскую армию», ― подчеркнул Стоун.

Более того, кинорежиссер заявил, что ошибся, проголосовав за президента США Джо Байдена на выборах 2020 года. По его словам, он надеялся, что Байден стареет и на своем посту будет более зрелым и менее воинственным, несмотря на его послужной список.

«Он всегда был на стороне государства, всегда поддерживал войны <...>. [44-й президент США Барак] Обама совершил огромную ошибку, выбрав его. Он настолько боялся обидеть истеблишмент, что выбрал лучшего в истеблишменте, самого старого дедушку, а дедушка оказался очень опасным», — добавил он.

Ранее, 1 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США своей агрессивной политикой раскалывают согласие среди своих же собственных союзников в Европе. В частности, Макрон резко раскритиковал американский закон о климате, поскольку тот, по его мнению, ударяет по европейскому производству и рынкам сбыта.

В тот же день Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о завершении проводимой Москвой спецоперации по защите Донбасса, если тот примет соответствующее решение.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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