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Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении СВО

Байден заявил о готовности вести переговоры о завершении СВО, если Путин примет такое решение
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Фото: Global Look Press/CNP/Ting Shen
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Президент США Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о завершении специальной военной операции на Украине если тот примет такое решение. Об этом президент США завил 1 декабря в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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При этом, по словам Байдена, у него нет в ближайшее время планов контактировать с российским президентом.

«Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес к тому, чтобы искать путь к тому, чтобы завершить конфликт. Он этого пока не делал. Если же дело будет обстоять таким образом, то, консультируясь с моими друзьями и моими друзьями в НАТО, я буду счастлив сесть [за стол переговоров] с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли», — рассказал американский лидер.

Москва не раз отмечала свою открытость к переговорам с Украиной, однако именно Киев вышел из переговорного процесса.

15 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва хочет увидеть свидетельство заинтересованности Запада в том, чтобы дисциплинировать украинского лидера. По его словам, президенту Украины необходимо объяснить, что продолжение спецоперации не в интересах украинского народа.

Как указала 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс, но уже с учетом новых территориальных реалий.

24 сентября Сергей Лавров заявил, что нынешняя политика Запада исключает вероятность переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров, но чем дольше Киев будет противиться дипломатическому решению, тем труднее будет договариваться.

Позднее, в ноябре, экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор выразил уверенность в том, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией. По мнению Макгрегора, Киев специально выдвинул предварительные условия, чтобы «убить» процесс мирного урегулирования.

4 октября Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с российским руководством.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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