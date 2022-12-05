В Адыгее произошел пожар на маслозаводе на площади 270 кв. м

Возгорание сушильной камеры на площади 270 кв. метров произошло на территории маслозавода ООО «Мамруко» в Адыгее. Об этом 5 декабря сообщили в региональном управлении МЧС России.

Отмечается, что возгорание произошло в ауле Егерухай Кошехабльского района.

«В ходе разведки установлено, что происходит горение в сушильной камере внутри здания, ориентировочно площадь пожара — 270 кв. м», — говорится в сообщении.

При этом в 22:57 была объявлена локализация пожара.

В ликвидации возгорания задействованы 33 человека и 11 единиц техники.

По данным ведомства, в настоящий момент опасности распространения огня нет. В результате инцидента, никто не пострадал и не погиб. На месте пожара продолжаю работать спасатели и оперативные группы главного управления и местного пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее, 2 декабря, пожар произошел на складе на Микояновском мясокомбинате на Волгоградском проспекте в Москве. В ходе работы спасатели эвакуировали с предприятия 12 человек.

Возгоранию присвоили второй уровень сложности из пяти. В ликвидации огня участвовали больше 100 человек и 30 единиц техники.

Позже в МЧС сообщили об успешной ликвидации пожара. В результате инцидента никто не пострадал.