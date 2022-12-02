Пожар на складе Микояновского мясокомбината в Москве локализован в 22:59 мск. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в МЧС.

На данный момент проводится осмотр верхних этажей здания для обнаружения возможных очагов возгорания.

Возгорание произошло в здании предприятия на улице Талалихина. Очевидцы в соцсетях поделились кадрами с места происшествия. На них видно, как горит крыша мясокомбината. Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти.

По предварительным данным, пострадавших нет. С горящего склада спасатели эвакуировали 12 человек.

К ликвидации возгорания привлекли более 100 человек и 30 единиц техники.

Угроза распространения огня со склада отсутствует. Для тушения пожара привлечение авиации не требуется.