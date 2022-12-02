В Москве загорелся Микояновский мясокомбинат

В Москве горит Микояновский мясокомбинат на Волгоградском проспекте. Видео с пожаром опубликовали очевидцы в соцсетях в пятницу, 2 декабря.

На кадрах видно, как огнем объята крыша здания.

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Микояновский мясокомбинат - одно из старейших российских предприятий. Было основано в 1798 году. Занимается производством колбасных изделий.

Ранее в этот день на Борисовских прудах в Москве загорелось судно. По данным «Известий», оно находится примерно в 40 м от берега напротив дома № 51 на Батайском проезде. Сведений о причинах возгорания пока нет. В ходе пожара, произошедшего на судне на Борисовских прудах, пострадала одна женщина. Открытое горение было оперативно ликвидировано. Общая площадь пожара составляла порядка 20 кв. м.