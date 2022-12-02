Судно загорелось на Борисовских прудах в Москве

На Борисовских прудах в Москве загорелось судно. По данным «Известий», оно находится примерно в 40 м от берега напротив дома № 51 на Батайском проезде.

Сведений о причинах возгорания пока нет.

Как сообщили в экстренных службах «РИА Новости», предварительно, пострадал один человек. Отмечается, что общая площадь возгорания составляет порядка 20 кв. м.

7 ноября в Ленинском районе Астраханской области произошел пожар на судне, находящемся на берегу. По данным «Известий», причиной возгорания стали сварочные работы. Позже пожар был потушен. Пострадавших в результате произошедшего нет.