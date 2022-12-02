Открытое горение на судне на Борисовских прудах в Москве ликвидировано

Открытое горение на площади порядка 20 кв. м на судне на Борисовских прудах в Москве ликвидировано. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Принятыми мерами в 10:48 открытое горение было ликвидировано», — говорится в сообщении.

Кроме того, с горящего судна был спасен один человек. Отмечается, что пострадавших нет.

В экстренных службах уточнили, что пожарные проверяют внутренние помещения на судне.

Судно загорелось ранее в этот день. По данным «Известий», оно находится примерно в 40 м от берега напротив дома № 51 на Батайском проезде. Сведений о причинах возгорания пока нет.