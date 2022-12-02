Пожару на Микояновском комбинате в Москве присвоили второй уровень сложности
Пожару на Микояновском мясокомбинате на Волгоградском проспекте в Москве присвоен второй уровень сложности из пяти. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили экстренные службы.
Огнем охвачена крыша здания. К ликвидации возгорания привлекли более 100 человек и 30 единиц техники.
Специалисты управления Роспотребнадзора взяли пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ. Пробы будут направлены в лабораторию для дальнейшего исследования.
Возгорание произошло в здании предприятия на улице Талалихина. Очевидцы в соцсетях поделились кадрами с места происшествия. На них видно, как горит крыша мясокомбината.
Информации о погибших или пострадавших не поступало. На данный момент устанавливается площадь пожара. С горящего склада спасатели эвакуировали 12 человек.