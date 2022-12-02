С горящего склада Микояновского мясокомбината эвакуировали 12 человек

Двенадцать человек эвакуировали с загоревшегося вечером в пятницу, 2 декабря, склада Микояновского мясокомбината на Волгоградском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В здании склада людей нет.

Как сообщалось, огонь охватил крышу здания.

Информации о погибших или пострадавших не поступало. Также сейчас устанавливается площадь пожара.

На месте работают экстренные службы.

Микояновский мясокомбинат — одно из старейших российских предприятий. Было основано в 1798 году. Занимается производством колбасных изделий.