С горящего склада Микояновского мясокомбината эвакуировали 12 человек
Двенадцать человек эвакуировали с загоревшегося вечером в пятницу, 2 декабря, склада Микояновского мясокомбината на Волгоградском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В здании склада людей нет.
Как сообщалось, огонь охватил крышу здания.
Информации о погибших или пострадавших не поступало. Также сейчас устанавливается площадь пожара.
На месте работают экстренные службы.
Микояновский мясокомбинат — одно из старейших российских предприятий. Было основано в 1798 году. Занимается производством колбасных изделий.