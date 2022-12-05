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Кириенко назвал национальную черту русского характера

Кириенко назвал чертой национального русского характера помогать тем, кому труднее
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Одна из черт русского характера ― склонность приходить на помощь нуждающемуся, несмотря ни на что. Такое мнение 5 декабря выразил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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«Это часть нашего культурного кода ― приходить на помощь, как бы ни было трудно. Приходить на помощь тому, кому труднее ― это черта национального русского характера», ― сказал он журналистам.

Кириенко отметил, что сейчас многие российские компании принимают участие в оказании гуманитарной помощи войсковым частям.

Ранее, 5 декабря, президент России Владимир Путин наградил добровольцев премиями «Волонтер года» в рамках форума «Мы Вместе». Например, президент отметил заслуги Владимира Тараненко, который помог в эвакуации более 30 тыс. жителей Донецкой Народной Республики (ДНР).

Помимо этого, российский лидер заявил об особой важности и ценности деятельности волонтеров и их семей, которые помогают людям Донбасса и Новороссии. Путин добавил, что власти России будут стараться делать все возможное, чтобы поддерживать волонтерские движения в стране.

Накануне волонтеры гуманитарных организаций и российские военнослужащие организовали доставку продуктовых наборов для воспитанников Терпеньевской специализированной школы-интерната Мелитопольского района Запорожской области.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области, были освобожден российскими войсками в ходе проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите республик Донбасса. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Позже, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России высказалось большинство жителей.

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