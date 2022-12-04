Волонтеры гуманитарных организаций и российские военнослужащие организовали доставку продуктовых наборов для воспитанников Терпеньевской специализированной школы-интерната Мелитопольского района Запорожской области. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщило Минобороны РФ.

«Приехали в село Терпенье в специализированную школу-интернат. Доставили гуманитарную помощь. Привезли детям муку, сахар, 100 продуктовых наборов и книжки с игрушками» — рассказал волонтер Александр Красков.

Подопечными школы-интерната, как правило, становятся дети-сироты из районов Запорожской области. Помимо освоения школьной программы, ребята посещают занятия с логопедом и дефектологом. Также в школе есть классы педагогической коррекции.

Ранее, в октябре, Минобороны РФ сообщало, что детский сад № 40 «Калинка» в городе Мелитополь Запорожской области получил продукты и вещи первой необходимости. Доставку организовали российские военнослужащие и благотворительные организации.

В августе корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев сообщил, что российские военные доставили в школы Запорожья почти 900 тыс. различных принадлежностей для учебы. Он добавил, что для детей привезли канцелярские товары, книги, развивающие игры и спортивный инвентарь.

Мелитополь был освобожден российскими войсками в ходе проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите республик Донбасса. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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