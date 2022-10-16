Российские военные доставили гумпомощь в детский сад Мелитополя

Детский сад №40 «Калинка» в городе Мелитополь Запорожской области получил продукты и вещи первой необходимости, доставку организовали российские военнослужащие и благотворительные организации. Об этом сообщило Минобороны России.

«Хочу сказать спасибо Единой России и волонтерской организации «Мы вместе», а также Вооруженным силам России. Мы благодарим за оказанную помощь сотрудникам и детям нашего сада. Добра и мира вам и вашим семьям», — сказала заведующая детским садом №40 Наталья Хохамиди.

Волонтерские организации Запорожской области совместно с солдатами Вооруженных сил РФ на регулярной основе оказывают содействие в доставке продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости в детские сады, школы-интернаты, детские дома, дома престарелых и другие социальные учреждения в различных районах региона.

Ранее, 31 августа, российские военные Западного военного округа (ЗВО) в преддверии начала учебного года доставили учебники и школьные принадлежности для учеников Харьковской области. С 1 сентября, сообщалось, у школах региона дети изучают русский язык и литературу.

Днем ранее корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал, что российские военные доставили гуманитарную помощь для школ и детских садов Запорожья. Детям привезли канцелярские товары, книги, развивающие игры и спортивный инвентарь.

Мелитополь был освобожден российскими войсками в ходе проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите республик Донбасса. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Позже, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России высказалось большинство жителей.

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