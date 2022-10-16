Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден счел ошибочным экономический план Трасс
Мир
СМИ узнали о борьбе Запада с паникой населения из-за «ядерной угрозы»
Мир
США возложили ответственность за американских заключенных на Иран
Мир
The Guardian узнала о планах британских депутатов обсудить отставку Трасс
Происшествия
В ДНР заявили о восьми ударах со стороны ВФУ
Мир
МИД Китая призвал своих граждан срочно покинуть Украину
Мир
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Маск признал свою неспособность повлиять на ситуацию на Украине
Мир
Мирошник назвал Маска спонсором терроризма из-за Starlink на Украине
Мир
В Чехии сообщили о внеплановом отключении блока АЭС «Дукованы»
Мир
Итальянские аналитики сообщили об энергетическом шоке в Европе
Наука
Ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту военный спутник
Сюжет:

Российские военные доставили гумпомощь в детский сад Мелитополя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Детский сад №40 «Калинка» в городе Мелитополь Запорожской области получил продукты и вещи первой необходимости, доставку организовали российские военнослужащие и благотворительные организации. Об этом сообщило Минобороны России.

«Хочу сказать спасибо Единой России и волонтерской организации «Мы вместе», а также Вооруженным силам России. Мы благодарим за оказанную помощь сотрудникам и детям нашего сада. Добра и мира вам и вашим семьям», — сказала заведующая детским садом №40 Наталья Хохамиди.

Отделения на карте: российские партии приходят на новые территории страны
Сколько сторонников у политических объединений РФ в Донбассе и какие проекты доступны молодежи Херсона и Запорожья

Волонтерские организации Запорожской области совместно с солдатами Вооруженных сил РФ на регулярной основе оказывают содействие в доставке продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости в детские сады, школы-интернаты, детские дома, дома престарелых и другие социальные учреждения в различных районах региона.

Ранее, 31 августа, российские военные Западного военного округа (ЗВО) в преддверии начала учебного года доставили учебники и школьные принадлежности для учеников Харьковской области. С 1 сентября, сообщалось, у школах региона дети изучают русский язык и литературу.

Днем ранее корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал, что российские военные доставили гуманитарную помощь для школ и детских садов Запорожья. Детям привезли канцелярские товары, книги, развивающие игры и спортивный инвентарь.

Мелитополь был освобожден российскими войсками в ходе проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите республик Донбасса. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Позже, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России высказалось большинство жителей.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022