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Путин наградил эвакуировавшего более 30 тыс. жителей ДНР волонтера

Путин наградил победителя премии «Мы вместе – 2022» в номинации «Волонтер года»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин 5 декабря в рамках форума «Мы Вместе» принял участие в церемонии вручения премий и наградил званием «Волонтер года» Владимира Тараненко, который эвакуировал более 30 тыс. жителей Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Слово волонтер — оно такое международное. А вот доброволец — это, по-моему, чисто наше, российское. В нем заложен огромный смысл. <…> Вот это суть, сердцевина всего движения и каждого из вас. Спасибо вам большое», — сказал глава государства.

Путин также рассказал, что в России более 21 млн волонтеров, что составляет около 15% населения. Глава государства отметил поддержку волонтерами участников спецоперации и их семей и назвал ее особо ценной.

Тараненко, являющийся руководителем исполкома «Народного фронта» в ДНР, поблагодарил всех россиян за поддержку волонтерского движения и Донбасса.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что волонтеры гуманитарных организаций и российские военнослужащие организовали доставку продуктовых наборов для воспитанников Терпеньевской специализированной школы-интерната Мелитопольского района Запорожской области.

В конце ноября «Известия» побывали в Мариуполе с волонтерами. Миссия Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, под эгидой которого «Известия» ехали в Мариуполь, везла гуманитарную помощь в один из храмов города.

Ранее, в октябре, Минобороны РФ сообщало, что детский сад № 40 «Калинка» в городе Мелитополь Запорожской области получил продукты и вещи первой необходимости. Доставку организовали российские военнослужащие и благотворительные организации.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области, были освобожден российскими войсками в ходе проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите республик Донбасса. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Позже, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России высказалось большинство жителей.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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