«Известия» побывали в Мариуполе с волонтерами благотворительной миссии

Боевые действия под Мариуполем прекратились больше полугода назад, город постепенно возвращается к мирной жизни. Но залатать глубокие раны улиц и зданий города самим непросто, нужна поддержка извне. Поэтому тысячи добровольцев со всей России едут сюда помогать. «Известия» присоединились к одной из групп.

Миссия Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, под эгидой которого «Известия» ехали в Мариуполь, везла гуманитарную помощь в один из храмов города.

По дороге пришлось заночевать в частном секторе у одного из помощников волонтеров. Одним из первых, еще во время боевых действий, он начал помогать людям: эвакуировал семьи соседей и знакомых, выяснял судьбы пропавших без вести, делился кровом и пищей.

Сейчас со снабжением в Мариуполе неплохо. На столе хозяина дома есть рыба, помидоры с сыром, выпечка.

«А ведь были моменты в начале весны, когда люди искренне радовались простой воде на столе. Было что съесть, а запить-то нечем, разве что из лужи», — рассказал он.

Хозяин дома вспомнил случай, когда на день рождения одному из его родственников соседка принесла литровую баночку чистой воды.

Ужас того страшного времени для него отражен в одной фотографии. Протягивает телефон: там нет крови, трупов — только табличка на колышке: несколько раз повторяется одна фамилия, только датами рождения разные.

«Всей семьи не стало разом», — сказал мужчина и отвернулся.

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