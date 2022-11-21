Реклама
Прямой эфир
Общество
Склад на Комсомольской площади полыхал огнем не первый раз
Мир
Столтенберг посоветовал Швеции и Финляндии расширить сотрудничество с НАТО
Армия
Российские военные уничтожили четыре американские гаубицы М777
Общество
На сгоревшем цветочном складе в Москве проводили вечеринки с генераторами дыма
Мир
Экс-сотрудник Госдепа указал на несбыточность «голливудского сценария» Зеленского
Общество
В РФ будут строить дома с площадками для беспилотников
Мир
В РФ заявили о деградации сотрудничества со странами Запада по Арктике
Происшествия
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести человек
Общество
В «Росэнергоатоме» сообщили об обстреле ВСУ спецкорпуса с ядерным топливом на ЗАЭС
Экономика
Sunday Times уличила Британию в закупках российской нефти через третьи страны
Спорт
Теннисист Новак Джокович обыграл норвежца Рууда и выиграл Итоговый турнир АТР
Общество
Синоптики предупредили москвичей о гололедице на дорогах 21 ноября
Сюжет:

«Известия» побывали в Мариуполе с волонтерами благотворительной миссии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевые действия под Мариуполем прекратились больше полугода назад, город постепенно возвращается к мирной жизни. Но залатать глубокие раны улиц и зданий города самим непросто, нужна поддержка извне. Поэтому тысячи добровольцев со всей России едут сюда помогать. «Известия» присоединились к одной из групп.

Высшая проба: Мариуполь и Мелитополь стали городами воинской славы
Теперь в списке 47 городов, он не обновлялся с 2015 года

Миссия Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, под эгидой которого «Известия» ехали в Мариуполь, везла гуманитарную помощь в один из храмов города.

По дороге пришлось заночевать в частном секторе у одного из помощников волонтеров. Одним из первых, еще во время боевых действий, он начал помогать людям: эвакуировал семьи соседей и знакомых, выяснял судьбы пропавших без вести, делился кровом и пищей.

Сейчас со снабжением в Мариуполе неплохо. На столе хозяина дома есть рыба, помидоры с сыром, выпечка.

«А ведь были моменты в начале весны, когда люди искренне радовались простой воде на столе. Было что съесть, а запить-то нечем, разве что из лужи», — рассказал он.

Хозяин дома вспомнил случай, когда на день рождения одному из его родственников соседка принесла литровую баночку чистой воды.

Ужас того страшного времени для него отражен в одной фотографии. Протягивает телефон: там нет крови, трупов — только табличка на колышке: несколько раз повторяется одна фамилия, только датами рождения разные.

«Всей семьи не стало разом», — сказал мужчина и отвернулся.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Караван идет: тысячи волонтеров спешат на помощь в новые регионы

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022