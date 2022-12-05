Путин назвал особо ценной поддержку волонтерами бойцов СВО и их семей

Президент России Владимир Путин 5 декабря назвал ценной поддержку волонтерами бойцов специальной военной операции и их семей.

Он подчеркнул, что помощь волонтеров востребована и власти будут делать все, чтобы поддерживать волонтерское движение.

«Абсолютно востребованной является ваша помощь семьям наших ребят, их родителям, женам, детям. Низкий вам за это поклон! Спасибо вам большое», — сказал Путин на церемонии вручения международной премии «Мы вместе».

В России, как отметил Путин, более 21 млн волонтеров.

«Их (волонтеров — Ред.) более 21 миллиона человек. Более 15% всего населения нашей огромной страны. Это армия целая, огромная армия», — добавил глава государства.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Новость дополняется