Путин назвал особо ценной поддержку волонтерами бойцов СВО и их семей
Президент России Владимир Путин 5 декабря назвал ценной поддержку волонтерами бойцов специальной военной операции и их семей.
Он подчеркнул, что помощь волонтеров востребована и власти будут делать все, чтобы поддерживать волонтерское движение.
«Абсолютно востребованной является ваша помощь семьям наших ребят, их родителям, женам, детям. Низкий вам за это поклон! Спасибо вам большое», — сказал Путин на церемонии вручения международной премии «Мы вместе».
В России, как отметил Путин, более 21 млн волонтеров.
«Их (волонтеров — Ред.) более 21 миллиона человек. Более 15% всего населения нашей огромной страны. Это армия целая, огромная армия», — добавил глава государства.
Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
Новость дополняется