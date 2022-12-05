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Адвокат Жорин раскрыл детали дела о драке с участием Лепса

Адвокат Жорин заявил о важности разобраться, кто нападал и оборонялся в драке с участием Лепса
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В расследовании дела о драке с участием народного артиста, певца Григория Лепса важно установить степень вреда здоровья и выяснить, кто ударил первым и почему. Об этом 5 декабря в комментарии Пятому каналу сообщил адвокат Сергей Жорин.

По его словам, человек, которому нанесены побои, обращается в полицию, которая в ходе доследственной проверки устанавливает обстоятельства, имеющие значения для дела.

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«Но, во-первых, необходимо установить степень вреда здоровью этого человека, потерпевшего. Для этого назначается судмедэкспертиза. Понятно, что здесь тяжкого вреда для здоровья быть не может. Если был сломан нос, то это может квалифицироваться как вред здоровью средней тяжести», — объяснил адвокат.

По итогам доследственной проверки должно быть принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Следователь устанавливает, кто ударил потерпевшего и почему.

«То есть, если это по причине личной неприязни, люди поругались, и один другому нанес удар. Либо из хулиганских побуждений, если повода никакого не было или повод был незначительным», — объяснил он.

Важно кто нападающий в драке и кто оборонялся.

«Допустим, потерпевший сам напал и было очевидно, что он сейчас применит какое-то насилие и ему был причинен вред здоровью, то это может быть самооборона. В данном случае, исходя из видео, можно предположить, что никакой самообороны не было», — поделился он мнением.

По словам Жорина, после просмотра видео у него сложилось впечатление, что Лепс был зол и «эмоционально передвигался», но прохожего ударил не он, а кто-то из охраны.

По словам адвоката потерпевшего Евгения Хейфеца, в ночь на 3 декабря мужчина играл в нарды в баре, где также отдыхал Лепс. Вместе со своим охранником он потребовал, чтобы его пустили к игорному столу, заявив о готовности сделать ставку в $10 тыс.

У пострадавшего таких денег не оказалось, и он попросил поиграть в нарды в обычном режиме. После этого музыкант отдал охраннику очки и ударил мужчину в лицо. В результате у потерпевшего зафиксировали закрытый перелом носа со смещением.

Позднее появились кадры драки. На ролике видно, что Лепс и 39-летний петербуржец агрессивно общались друг с другом. При этом конфликт после потасовки в баре перешел на улицу.

Ранее в понедельник Хейфец рассказал «Известиям», что его подзащитный обратился в полицию и намерен добиться возбуждения уголовного дела.

По факту драки возбуждено уголовное дело.

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