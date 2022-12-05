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У бара в Санкт-Петербурге произошла драка с участием Григория Лепса
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Появились кадры драки у бара в Санкт-Петербурге с участием Лепса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» появились кадры драки, произошедшей 5 декабря у бара в Санкт-Петербурге между российским певцом Григорием Лепсом и посетителем заведения.

На ролике видно, что Григорий Лепс и 39-летний Дмитрий агрессивно общались друг с другом. При этом окружающие пытались предотвратить перерастание конфликта в драку. После этого один из мужчин, стоявших рядом с Лепсом, ударил Дмитрия по лицу, и тот упал на землю.

Лепс нанес еще несколько ударов упавшему, который при этом быстро поднялся и отошел. К Дмитрию подошел ударивший его вначале мужчина и повалил его на асфальт. В этот момент певец еще раз ударил посетителя бара.

Причиной драки, как уточняет источник «Известий», стал грубый отказ артиста в просьбе сфотографироваться, после чего охранники вывели мужчину. Это не понравилось посетителю, и он начал оскорблять Лепса и его команду. В результате завязалась потасовка.

У пострадавшего в драке Дмитрия медики диагностировали ушибы, также есть подозрение на перелом носа. По факту инцидента организована проверка. Соответствующее заявление уже поступило в правоохранительные органы.

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