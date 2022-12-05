Стали известны подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины

Пострадавшим в драке с участием певца Григория Лепса оказался 39-летний Дмитрий Г. Медики диагностировали у него ушибы, также есть подозрение на перелом носа. Об этом рассказал источник «Известий» в понедельник, 5 декабря.

После осмотра мужчину отпустили домой.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на силовые структуры, по факту инцидента организована проверка. Соответствующее заявление уже поступило в правоохранительные органы.

Драка с участием Григория Лепса произошла у бара в Санкт-Петербурге вечером в воскресенье, 4 декабря. Источник «Известий» рассказал, что артист в грубой форме отказал посетителю в просьбе сфотографироваться, после чего охранники вывели мужчину. Это не понравилось посетителю, и он начал оскорблять Лепса и его команду. В результате завязалась потасовка.