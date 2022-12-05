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Уголовное дело возбуждено после драки с участием Лепса

Уголовное дело возбуждено после драки с участием Лепса

Адвокат пострадавшего в драке с Лепсом заявил о возбуждении уголовного дела
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Уголовное дело возбуждено после драки певца Григория Лепса с посетителем бара на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил адвокат пострадавшего петербуржца Евгений Хейфец.

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Дело заведено по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Ранее в понедельник Хейфец рассказал «Известиям», что его подзащитный обратился в полицию и намерен добиться возбуждения уголовного дела после инцидента.

По словам адвоката, в ночь на 5 декабря мужчина играл в нарды в баре, где также отдыхал Лепс. Вместе со своим охранником он потребовал, чтобы его пустили к игорному столу, заявив о готовности сделать ставку в $10 тыс. Однако у пострадавшего таких денег не оказалось, и он попросил поиграть в нарды в обычном режиме. После этого музыкант отдал охраннику очки и ударил мужчину в лицо. В результате у него зафиксировали закрытый перелом носа со смещением.

Позднее появились кадры драки. На ролике видно, что Лепс и 39-летний петербуржец агрессивно общались друг с другом. Между ними завязалась драка, которая затем продолжилась на улице.

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